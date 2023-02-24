Çerçioğlu’na bir dava daha!

'Görevi kötüye kullanma', 'ihaleye fesat karıştırma' gibi suçlamalarla açılmış 3 ayrı davadan 37 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında bomba bir gelişme daha oldu. Aydın Cumhuriyet Savcılığı, Aydın Belediyesi'nin büyükşehir statüsüne kavuşmadan önceki dönemde özel kalem müdürlüğünce açılan ve FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın şirketlerine usülsüz olarak verildiği öne sürülen 3 ayrı danışmanlık ihalesi ile ilgili Çerçioğlu hakkında dava açtı.

1 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Savcı iddianamesinde Çerçioğlu hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı katılımcılardan iş deneyim belgesi istenmesinin mevzuat gereğince zorunlu olmasına rağmen 3 danışmanlık ihalesinin bu belge istenmeden gerçekleştirildiğini ve Çerçioğlu'nun da bu çerçevede görevini kötüye kullandığını iddia etti. Çerçioğlu hakkında hazırlanan iddaname 3 ayrı ihale dosyasıyla görülen ve Kararslan ile belediyenin bazı bürokratlarının yargılandığı Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan davaya eklendi. Böylece Çerçioğlu hakkında bir dava daha açılmış oldu.