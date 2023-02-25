Aydın’dan Hatay’a çadır kent desteği

AYDIN Valiliği koordinesinde Aydınlı hayırseverlerin katkılarıyla Hatay'da 250 kişilik Bozdoğan Yörük Kıl Çadır Kenti oluşturuldu. Vali Aksoy, çadır kentte portatif banyo, tuvalet ve çeşitli mobilyaların yer aldığını belirterek katkı veren Aydınlı hayırseverlere teşekkür etti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen, 11 ili etkileyen depremlerin ardından depremzede vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Aydın Valiliği koordinesinde Aydınlı hayırseverlerin katkılarıyla Hatay'da Bozdoğan Yörük Kıl Çadır Kenti oluşturuldu. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Hatay'da oluşturdukları çadır kentte kullanılan çadırların, Aydın'a özgü olarak Bozdoğan ilçesinde üretildiğini belirterek, "Bu çadırlar yörük-göçebelerin tercih ettiği kışın soğuğu yazın da sıcağı tolere eden kıl çadırlardır. 250 kişilik kapasiteye sahip çadır kentimiz, 53 adet 12 metrekare aile barınma çadırı ile yemek ve diğer faaliyetlere yönelik içinde 25 masa ve 100 sandalye bulunan 1 adet 100 metrekare alana sahip sosyal çadırın da bulunduğu toplam 54 çadırdan oluşmaktadır" dedi.



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