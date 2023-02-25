Eşini av tüfeğiyle öldüren kocaya müebbet hapis

AYDIN Didim'e bağlı Balat Mahallesi'nde 18 Ağustos 2022'de meydana gelen olayda 2 çocuk babası Levent Girgin (29), iddiaya göre ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin'in (21) sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara kızıp, konuşmak için evine gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent Girgin, av tüfeği ile eşine bir el ateş etti. Ağır yaralanan Filiz Girgin, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamamıştı. Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar verildi. Mahkeme heyeti cinayet sanığı Levent Girgin'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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