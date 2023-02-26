Cesedini 40 kilometre yan koltukta taşımışlar

Aydın Kuşadası'nda ormandaki bir otomobilde pompalı tüfekle öldürülen Ali Gülmüş (24) cinayetinin 12 şüphelisinden 3'ü tutuklandı. Kirazlı ile Yaylaköy mahalleleri arasında kalan ormanda, 3 gün önce park halindeki 20 AHG 918 plakalı otomobili fark eden bir çiftçi, aracın içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce jandarmaya ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen ekipler, adının Ali Gülmüş olduğu öğrenilen kişinin karnından pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

ÜÇ ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Korkunç olay sonrasında geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, cinayetin uyuşturucu parası anlaşmazlığından Germencik'te işlendiğini, av tüfeğiyle öldürülen Gülmüş'ün cansız bedeninin 40 kilometre boyunca yan koltukta getirildiği araçla ormana terk edildiğini tespit etti. Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, 12 şüpheliyi belirleyerek hepsini tek tek gözaltına aldı. İfadelerinin ardından biri serbest bırakılan şüphelilerden 11'i mahkemeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Ç.Ç, V.K. ve azmettirici olduğu ileri sürülen N.B. tutuklandı.

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