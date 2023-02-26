Kusurlu şömine yangını 20 yıllık emeği kül etti

Aydın Didim'de 2021 yılında ellerindeki gayrimenkulleri satıp üzerine kredi çekerek hayalini kurdukları villayı 870 bin liraya satın alan Şahan çifti, evlerinin sefasını 9 ay sürebildi. Çünkü Mustafa ve Gülay Şahan çiftinin, CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda müteahhit olan Dilaver Demir'den aldıkları villa, bir gece şömineden çıkan yangınla küle döndü.

Şahan çifti de alevlerin arasından son anda kurtuldu. Yangından sonra mahkemenin tayin ettiği bilirkişi, CHP'li müteahhitti 10/10 kusurlu buldu. Yangını beş dakika geç fark etseler yanarak öleceklerini söyleyen Mustafa Şahan, "Yapılan bir hata bizim 20 yıllık birikimimizi kül etti. O yangında eşimle birlikte ölebilirdik" diyerek müteahhittin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

HER ŞEYLERİNİ YATIRDILAR

Didim'de belediye'de çalışan Gülay ve Mustafa Şahan 2010 yılında evlendi. 2021'de, evlendiklerinden beri hayalini kurdukları villayı alabilmek için tüm gayrimenkullerini sattılar. Biriktirdikleri tüm para ve bankadan çektikleri krediyle de 870 bin lira karşılığında CHP'li müteahhit Dilaver Demir'in yaptığı Hisar mahallesi 2471 sokak No 4 Elit sitesindeki şömineli villayı satın aldılar.

CHP'li müteahhit Dilaver Demir

16 Ocak 2022'de hava soğuk olduğu için şömineyi yakan çift, bir süre sonra evin dumanla kaplandığını ve çatının alev aldığını fark etti. Büyük bir korku ve panikle kendilerini dışarı atarak itfaiyeyi aradıklarını söyleyen Mustafa Şahan, "İtfaiyeye haber verdim. Ancak evimiz gözümüzün önünde kül oldu. Beş dakika geç kalsaydık, biz de yaşamıyor olacaktık" dedi.

RAPORDAKİ GERÇEKLER...

İtfaiyenin tuttuğu raporla yangının şömine bacasından çıktığını öğrenen Şahan ailesi, olayı mahkemeye taşıdı. Bilirkişi tayin edildiğini belirten Şahan, "Raporda müteahhit 10/10 kusurlu bulundu. Sadece şöminede değil, evde de bir sürü kusur çıktı. Bu şömine 20 yıllık emeğimizi, 2 evimizi götürdü. Olay sonrası ilaçlar kullanmak zorunda kaldık. En kötüsü yalnız bırakıldık. Hiçbir şekilde muhatap kabul edilmedik. Olaydan 1 gün sonra bize, "Ben size evin ahşap olduğunu söylemiştim" denildi. "Ama evin şöminesinin de ahşap olduğunu söylemediniz" dediğimde yanıt veremediler. İtfaiye raporunda şöminenin kusurlu ve çatıya yakın olduğu, izolasyonun görselden ibaret olduğu, işe yaramadığı ve nizami olmadığı, yangının şömine bacasından kaynaklandığı açıkça yazmaktadır" dedi.

BEŞ FİRMA MAHKEMELİK

Ailenin avukatı Ayşenaz Çimen, "Mağdurlar ve müteahhit firmanın anlaşmazlığı sonucunda yapılabilecek en doğru iş, bilirkişi raporları sonrası sulh hukuk mahkemesine başvurmak oldu. Yargıya başvurmadan önce Elit emlak işletmecisi Dilaver Demir'i aradım. Kendisinin bu olayla hiçbir alakası olmadığını beyan etti. Ardından olay yerine bilirkişi raporu için keşif heyeti geldi. İnşaat mühendisi, mimar ve elektrik mühendisinden oluşan bir heyet bilirkişi raporu oluşturdu. Raporda Müteahhit Dilaver Demir ve inşaat yapımında adı geçen 4 firmanın yangından sorumlu olduğu ifade edildi. Yargı süreci devam ediyor" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ