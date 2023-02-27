Babasına kızan genç motosikletini yaktı

Aydın Efeler'de baba ve oğlu arasında çıkan tartışmada babasına kızan şahıs motosikletini ateşe verdi. Olay, Girne mahallesi 2155 sokakta yaşandı. Sokaktaki boş arazide baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkesine hakim olamayan şahıs babasına kızıp motosikletini yaktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Babasına kızarak motosikletini ateşe veren şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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