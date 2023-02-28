Çaldıkları motosikleti parçalarken yakalandılar

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Söke, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde çalınan motosikletlerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Söke'nin Yenidoğan mahallesinde ikamet eden A.T'nin evinin önünde park halinde iken çalınan motosikleti, Söke ilçesi Yenidoğan mahallesi Özbey mevkiinde parçalanmak üzereyken bulundu. Motosikleti parçalarken yakalanan P.A. ve Y.A. gözaltına alındı.

ŞASE NUMARALARI SİLİNMİŞ

KUŞADASI'NIN Güzelçamlı mahallesinde jandarma ekipleri şüphe üzerine plakasız bir motosiklet durdurdu. Şase numarasından yapılan sorguda motorun resmi bir kuruma ait olduğu tespit edilirken olayla ilgili Y.C.E ve V.A yakalandı. Germencik'te de şase numarası silinmiş olan motosikletin motor numarasından yapılan sorguda Nazilli ilçesinden çalındığı tespit edildi. Motosikleti çalan H.T gözaltına alındı. Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi. Şüpheli 5 kişi hakkında adli süreç devam ediyor.

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