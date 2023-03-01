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Haberler Aydın Aydın'a dönerken kaza yapan Söke Cezaevi Karakol Komutanı şehit oldu

Aydın'a dönerken kaza yapan Söke Cezaevi Karakol Komutanı şehit oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde görev yapan Jandarma Astsubay 2. Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, görev sebebiyle gittiği Mersin'den döndüğü esnada trafik kazası geçirerek şehit oldu.

İHA

01.03.2023, 09:38

Aydın’a dönerken kaza yapan Söke Cezaevi Karakol Komutanı şehit oldu

Aydın'da Söke Cezaevi Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay 2. Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, 22 Şubat'ta cezaevi sevki için gittiği görev dönüşünde Mersin'in Anamur ilçesinde kaza geçirdi. Sevk aracının devrilmesi sonucu ağır yaralanan İlhan Kesekler, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Söke Cezaevi Jandarma Karakol Komutanı Kesekler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. Söke İlçe Kaymakamlığı sosyal medya sayfasında yapılan ilk açıklamada, "Şehidimize Allahtan rahmet, yakınlarına, ailesine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

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