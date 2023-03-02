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Haberler Aydın Aydın’da görevli komutan kazada şehit oldu

Aydın’da görevli komutan kazada şehit oldu

2.3.2023

Aydın’da görevli komutan kazada şehit oldu

SÖKE Cezaevi Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay 2. Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, 22 Şubat'ta cezaevi sevki için gittiği görev dönüşünde Mersin'in Anamur ilçesinde kaza geçirdi. Sevk aracının devrilmesi sonucu ağır yaralanan İlhan Kesekler, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Söke Cezaevi Jandarma Karakol Komutanı Kesekler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

İHSAN KARATAŞ

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