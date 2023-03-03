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Haberler Aydın Bilezik hırsızları yakayı ele verdi

Bilezik hırsızları yakayı ele verdi

3.3.2023

Bilezik hırsızları yakayı ele verdi

AYDIN'IN Köşk ilçesinde bir evden 2 altın bilezik çalan 2 şahıs yakalanırken biri tutuklandı. Köşk İlçesi Baklaköy mahallesinde ikamet eden Z.A'ya ait eve giren hırsızlar, evden 2 altın bilezik çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda olayı Y.A. ve H.S'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden H.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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