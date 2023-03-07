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Aydın'da 3 gündür süren yağış çiftçilere yaradı

Aydın'da merakla beklenen yağmurlar 3 gün boyunca kent genelinde etkisini gösterdi. Gelen yağışlar sonrasında hem vatandaş hem de çiftçinin yüzü güldü.

İHA

07.03.2023, 16:42 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023, 17:05

Aydın’da 3 gündür süren yağış çiftçilere yaradı
Aydın'da uzun aradan sonra başlayan ve 3 gündür etkili olan yağışlı hava, çiftçinin yüzünü güldürdü.



Son yılların en kurak Aralık, Ocak ve Şubat ayı yaşanırken, Aydın bölgesindeki yağışlar hem vatandaşların hem de çiftçilerin yüzünü güldürdü. Uzun bir süredir yağış alamayan Aydın'da Mart ayı yağışlı başladı. 3 gündür etkili olan yağışlı hava tarlaları suyla doyurdu. Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaşıya kalınan Aydın'da yağışlar çiftçiye can suyu oldu. Tarlalarda su birikintileri oluşurken, il genelindeki barajların doluluk oranlarında yüzde 50'leri bulan bir düşüş yaşandığı görülen kente nefes aldırdı. Yağmurlu havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.
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