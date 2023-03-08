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Haberler Aydın Aydın Nazilli'deki operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Aydın Nazilli'deki operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu madde satan şahsa yönelik operasyon düzenledi. Çalışmalar sonucunda çok sayıda malzemeleriyle beraber silah ve uyuşturucu made ele geçirildi.

İHA

08.03.2023, 09:23

Aydın Nazilli’deki operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan bir şahsa yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde satan şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Nazilli ilçesinde 2 şahsa yönelik ikametinde uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramada, 2 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör, 33 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet kesici alet, 35 gram metamfetamin, 96 kapsül sentetik ecza, 9 adet uyuşturucu içme aparatı, 5 adet cep telefonu, görüntü ve ses kayıt cihazı, kalem görünümlü gizli kamera, Uyuşturucu Ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
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