Aydın’da şehir içi halk otobüsünü çaldılar

AYDIN'IN Efeler İlçesinde Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne ait otobüs park halindeyken çalındı. Olay, sabah saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi Muğla Bulvarı Rıza Toprak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne bağlı otobüs, park halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Sabah otobüsü park ettiği yerde bulamayan şoför, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgedeki Mobese kameralarını incelemeye alan polis otobüsün İzmir istikametine doğru gitti belirlendi. Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, "Motosiklet ve otomobili anladık da koca otobüs çalınır mı?" dedi.

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