Güveni kötüye kullanan kuyumcuya 18 yıl ceza

AYDIN'IN Efeler ilçesi Ramazanpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda 3 yıldır kuyumculuk yapan Erman Aksakaloğlu, Şubat 2021'de müşterilerine yüksek kazanç vaadinde bulunarak ödünç aldığı yaklaşık 10 milyon lira değerindeki altınlarla birlikte ortadan kaybolmuştu. Aksakaloğlu'nun dükkanının kapalı olduğunu gören ve telefonla kendisine ulaşamayan müşterileri, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis, Bursa'da olduğunu tespit ettiği Aksakaloğlu'nu teslim olmaya ikna etti. Aksakaloğlu, mahkemede adli kontrol kararıyla serbest kaldı. İddianamede sanığın 30 kişiyi mağdur ettiği, 15'inin şikayetçi olduğu ve zararlarının 10 milyonu bulduğu bilgisi yer aldı. Aksakaloğlu, mahkemeye sunduğu dilekçede mağdurların altınlarını ve paralarını geri ödeyeceği sözünü verdiği belirtildi. Mahkeme heyeti, sanık Aksakaloğlu'na, "güveni kötüye kullanma" suçundan 15 kez 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası ve 225 bin lira adli para cezası verdi.

KAZIM YÖRÜKCE