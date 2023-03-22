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Haberler Aydın Maç sırasında hayatını kaybeden futbolcu toprağa verildi

Maç sırasında hayatını kaybeden futbolcu toprağa verildi

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Stadyumu yan sahalarda oynanan futbol karşılaşması esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu 5 aydır yaşam savaşı verdiği hastanede hayatını kaybeden Demirci Gençlik Spor oyuncusu Hüseyin Kaya toprağa verildi.

İHA

22.03.2023, 22:56

Maç sırasında hayatını kaybeden futbolcu toprağa verildi

Aydın Adnan Menderes Stadyumu'ndaki yan sahalarda 15 Ekim 2022 tarihinde Aydın 1. Amatör Küme 3. Grup'ta, Demirci Gençlik Spor ile Hayri Usta Sportif Spor müsabakasının başlama düdüğü çaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında Demirci Gençlik Spor oyuncusu 29 yaşındaki Hüseyin Kaya, bir anda yere yığıldı.

Özel araçla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın doktorlar tarafından yapılan kontrollerinde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan Kaya, doktorların tüm çabalarına rağmen 5 aylık yaşam savaşını bugün kaybetti.

Kaya'nın ölüm haberi ailesi ve takım arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Kaya'nın cenazesi Efeler ilçesi Ovaeymir Camisi'ndeki Veysel Karani Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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