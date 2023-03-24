Ege'de terk edilen hayalet köy zamana direniyor!

Boşaltılan köylerdeki yaşayanlar Kızılkarlar'a yaklaşık 5 kilometre, Saz Mahallesi'ne ise 8 kilometre mesafedeki bugünün Akçakaya Mahallesi başta olmak üzere Bağarası ve Söke merkeze taşınmış. İki yerleşim yerinde doğal su kaynağı olan pınarlar ve küçük dere yatakları olsa da terk edilme nedenlerinin başında susuzluk yaşanmaya başlaması olmuş.