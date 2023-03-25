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Haberler Aydın Sahte sikke üreten üç şahıs yakalandı

Sahte sikke üreten üç şahıs yakalandı

25.3.2023

Sahte sikke üreten üç şahıs yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler'in Hamidiye mahallesinde sahte sikke üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen metruk binaya operasyon düzenlendi. Operasyonla birlikte 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramada 22 adet Roma, Bizans ve Frig Dönemine ait sikke, 4 kalıp Antimon maddesinden yapılmış sahte sikke, sikke yapımında kullanılan oksijen kaynağı, baskı kalıbı ile birlikte balyoz ele geçirildi.

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