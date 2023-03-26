“Altılı Masa’nın yaptığı tamamen koltuk pazarlığı”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletin teveccühünün yine Cumhur İttifakı'ndan yana olacağına inandıklarını belirtti. Dağ, AK Parti Aydın İl Başkanlığınca, Milletvekili Genel Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen temayül yoklamasına katıldı.

DEMOKRASİ ŞÖLENİ

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta bir demokrasi şölenine hazırlandığını aktaran Dağ, şölenin bir tarafında Cumhur İttifakı'nın diğer tarafında ise Altılı Masa'nın olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı'nda birlik ve beraberlik olduğunu söyleyen Dağ, "Sadece seçimden seçime, proje şeklinde oluşan bir ittifak değil, bu ülkenin varlığını, birliğini, dirliğini daim hale getirecek, bu ülkeyi muasır medeniyetler üzerine çıkaracak bir birlikteliğin olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz" dedi.

"BORSA GİBİ YÜKSELİYOR"

Millet İttifakı'nda ise koltuk pazarlıkları üzerinden yürüyen bir süreç olduğunu belirten Dağ, "En son altılıydı. Sonra yedili, sekizliye çıktı. Borsa gibi sürekli hareket halinde olan bir masa var. O masada tamamen koltuk pazarlıkları üzerinden yürüyen bir süreç olduğunu görüyoruz. Ortada dağıtılan bakanlıklar, cumhurbaşkanı yardımcılıkları ve bu şekilde devam eden süreç var" dedi. Aydın'da 50 milletvekili aday adayı olduğuna işaret eden Dağ, "Temayül yoklamalarıyla biz partimizdeki nabzı, o ildeki, o ilçedeki teşkilat mensuplarımızın teveccühlerini görmüş oluyoruz. Bu anlamda gördüğümüz teveccühle de tabii ki değerlendirme noktasında bu hususları göze almaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

AK PARTİ İZMİR TEMAYÜLE GİTTİ

AK Parti İzmir, milletvekili aday adayları için temayül yoklamasına gitti. Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yoklamada, parti üyeleri kimi aday görmek istediklerini oyladı. 1. Bölge milletvekili aday adayları için adresi 1. Bölge'de kayıtlı olan parti üyeleri, 2. Bölge milletvekili aday adayları içinse adresi 2. Bölge'de kayıtlı parti üyeleri oy kullandı. Her bir parti üyesi, milletvekili adayı olarak görmek istediği 10 milletvekili aday adayının ismini seçti.