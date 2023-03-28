Aranan hırsızın evinden uyuşturucu serası çıktı

Aydın Kuyucak'ta hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelilerin evine yapılan baskında saksılara ekilmiş halde 7 kök hint keneviri ele geçirildi. Kuyucak İlçesi Karapınar Mahallesinde bir şahsa ait pancar motoru çalındı. Olayla ilgili ihbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekipleri, yapılan kamera incelemesi ve tanık araştırması sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada saksılara ekilmiş vaziyette 7 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Evde ikamet eden 3 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.



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