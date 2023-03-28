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Haberler Aydın Didim'de korkunç olay! Kıyıya vurmuş ceset bulundu

Didim'de korkunç olay! Kıyıya vurmuş ceset bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde bir otelin sahil kısmında kıyıya vurmuş halde cansız bir erkek bedeni bulundu. Cesedin geçtiğimiz günlerde batan bottaki kayıp düzensiz göçmenlerden birisine ait olduğu üzerinde duruluyor

İHA

28.03.2023, 14:24

Didim’de korkunç olay! Kıyıya vurmuş ceset bulundu

Didim'de faaliyet gösteren bir otelin sahilinde kıyıya vurmuş şekilde kayalık alanda bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin otelin güvenlik görevlisi tarafından fark edilmesinin ardından olayla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından ceset denizden çıkartıldı. Cenaze aracıyla Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, 11 Mart günü Didim açıklarında lastik botun batması sonucunda 11 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 7'sinin cansız bedenine ulaşıldığı olayla ilgili olarak, batan bottaki kayıp düzensiz göçmenlerden birisine ait olduğu üzerinde duruluyor.

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