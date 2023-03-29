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Haberler Aydın Aydın’da suikast silahı ele geçirildi

Aydın’da suikast silahı ele geçirildi

Aydın’a il dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen narkotik ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakalarken, operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte anahtarlık görünümlü bir suikast silahı ele geçirildi.

İHA

29.03.2023, 17:42

Aydın’da suikast silahı ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, otomobil ile Efeler'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri, S.Y. ve T.A. isimli 2 şahsı kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramada; 71,93 gram metamfetamin, 48,10 gram taş kokain, 7,82 gram toz kokain, 17,90 gram skunk, 97 adet ecstasy tablet ve 1 adet anahtarlık görünümlü iki fişek kapasiteli suikast silahı ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan S.Y. ve T.A. isimli 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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