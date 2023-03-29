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Haberler Aydın Balık tutmaya gelen vatandaşlar fark etti! Didim'de denizde bir ceset daha bulundu

Balık tutmaya gelen vatandaşlar fark etti! Didim'de denizde bir ceset daha bulundu

Aydın'da dün sahilde bir erkek cesedi bulunmasının ardından, bugün bir erkek cesedi daha kıyıya vurdu. Vatandaşlar tarafından fark edilen cesedin geçtiğimiz günlerde batan bottaki kayıp mültecilerden olduğu tahmin ediliyor.

İHA

29.03.2023, 15:19

Balık tutmaya gelen vatandaşlar fark etti! Didim’de denizde bir ceset daha bulundu

Aydın Didim'de Mavişehir Mahallesi Denizli Öğretmenler Sitesi sahilinde bir ceset bulundu. Cesedin sahile balık tutmaya gelen bir vatandaş tarafından fark edilmesinin ardından olayla ilgili olarak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Belediye Cenaze Müdürlüğü ekiplerince denizden çıkartıldı. Cenaze aracıyla Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılan erkek cesedinin geçtiğimiz günlerde batan bottaki kayıp mültecilerden olduğu tahmin ediliyor. Didim'de dün başka bir sahilde de erkek cesedi bulunmuştu.

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