ASTİM OSB’den istihdama büyük katkı

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Yeni Asır Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu ASTİM OSB'nin alt yapı çalışmaları hakkında açıklama yapan Başkan Maraş, "Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgemiz sınırları 501 hektardır. Günümüz itibariyle fabrika tesislerinin faal olarak bulunduğu 160 Hektarlık alanda 4562 sayılı OSB mevzuatının OSB'lere tanıdığı yetkiye dayanarak yol, kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz, içme ve kullanma suyu, katı atık bertarafı altyapı hizmetlerinin tümü tamamlanmış ve OSB tarafından hizmet verilmektedir" dedi.Arıtma Tesisi çalışmaları hakkında bilgi veren Maraş, "ASTİM OSB üretimin geliştirilmesi ve sanayi tesislerinin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılan yatırımlar yanında sanayiden kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yapmış olduğu yatırımlar ile de ön plana çıkmaktadır. Çevre yatırımları içerisindeki en önemli yatırım Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi yatırımıdır. Çevre İzin Belgesine sahip 1700 m3/ gün kapasiteli Merkezi Atıksu Arıtma tesisinin yapımı 2009 yılında başlanmış, 2011 yılında yatırımı tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Tesiste Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtım yapılmaktadır" dedi.10.000 m2 alan üzerinde yer alan, yıllık ortalama 300.000 m3 atıksu arıtımı gerçekleştiren Endüstriyel tipteki Merkezi atıksu arıtma tesisinin yüzde 98 arıtma verimliliği ile faaliyet gösterdiğini vurgulayan Maraş, "Arıtma tesisinin işletmeye açılması ile Çevre Yönetim Sistemini faaliyete geçiren ASTİM OSB'de atıksu verileri otomasyon sistemi ile sürekli izlenebilir ve denetlenebilir durumdadır. Atıksu Arıtma Tesisi Bölgemizde bulunan fabrikaların atıksu arıtma ihtiyacını şu an için karşılamaktadır. Bölgemizde sanayi parseli doluluk oranının artması halinde, atıksu arıtma ihtiyacını karşılayabilmesi için tesisimizin kapasite artırımı yatırım programımıza dahil edilecektir" diye konuştu.135 katılımcı firması bulunan Organize Sanayi Bölgesinde ağırlığın makine ve imalat sanayisinde olduğunu ifade eden Maraş, "Organize Sanayi Bölgemizde toplam 5561 kişi istihdam edilmektedir. Sanayi tesislerinin günümüz koşullarında en büyük sorunlarından biri olan Nitelikli Mesleki Teknik personel ihtiyacına cevap verebilmek ve aynı zamanda gençlerimizi sanayi tesislerinde istihdam edebilmek amacıyla Türkiye'de Mesleki Eğitime yatırım yapan Organize Sanayi Bölgeleri arasındayız. İlk olarak 2017 yılında faaliyete geçirdiğimiz 1000 m2 kapalı alandan oluşan sanayinin kullandığı teknolojik donanıma ve gerekli iş güvenliği önlemlerine sahip ASTİM Sürekli Eğitim Merkezimizde eğitim ile istihdamı bir araya getirerek nitelikli iş gücünü oluşturuyoruz. Kaynakçılık ,saç metal işçiliği, otomotiv boyacılığı eğitim programlarına yer verilen Eğitim Merkezinde meslek sahibi olmak isteyen gençler , kadınlarımız ve dezavantajlı grup olarak nitelendirebileceğimiz genç işsizlere mesleki eğitimler verilmektedir" dedi.Bölge firmaları ile birlikte özellikle kaynakçılık meslek dalında günümüze kadar bir çok kursiyere ve kadına eğitimler verdiklerini ve istihdam edilmelerine olanak sağladıklarını ifade eden Maraş, "Bunu önemsiyoruz. Kadınlar, sanayi tesislerinde çalışamaz algısını yine kadınlarımız ile birlikte yıkmak istiyoruz. Sanayi tesislerimizde beyaz yaka olarak nitelendirdiğimiz ofis bölümlerinde muhasebe, iletişim, pazarlama gibi bölümlerde ağırlık çalışan kadınlarımız artık mavi yaka olarak üretim hatlarımızda da çalışmaktadırlar. 561 kişi istihdama sahip Organize Sanayi Bölgemizde kadın çalışan sayımız 1120 kişiye ulaşmış durumdadır. Mesleki eğitime yönelik ASTİM Sürekli Eğitim Merkezinin faaliyetinin yanında arsası Organize Sanayi Bölgemiz tarafından karşılanan Aydın İlindeki Oda ve Borsa Başkanlarının katkıları ile bina yapımı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tamamlanan Meslek Lisesimizde bulunmaktadır. Meslek Lisesi henüz faaliyete geçmemiştir. İleride Meslek Lisemizinde faaliyete geçmesi ile nitelikli personel eğitimleri ve istihdamı daha da artacaktır" diye konuştu.