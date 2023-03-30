Aydın, TÜBİTAK’ta başarıya doymuyor

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 54. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına ülke genelinde 27 bin 13 proje başvurusu yapıldı. Başvuralar arasında yapılan değerlendirme sonucunda 12 alanda toplam bin 440 proje, yarışmanın bölge aşamasına katılmaya hak kazandı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu yıl TÜBİTAK'a 175 proje başvurusunda bulundu. Projelerden 19'u kabul edilerek bölge yarışmasına katılma hakkı kazandı. Kabul olan proje sayısı bakımından Aydın, yüzde 10.86'lik başarı oranına sahip olarak önemli bir başarı sağladı.

Proje başvurusunda bulunan Aydın Fen Lisesi'nden 6 proje, Nazilli Fen Lisesi'nden 2, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nden 2 proje, Aydın Atatürk Anadolu Lisesi, Buharkent Belediyesi Anadolu Lisesi, Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aydın Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi, Nazilli Menderes Anadolu Lisesi, Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Aydın Final Akademi Fen Lisesi, Söke Anadolu Lisesi ve Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden birer proje olmak üzere 19 proje ön değerlendirmeyi geçerek bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Bölge aşaması proje değerlendirmeleri, 3-4 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bizlere bu gururu yaşatan okullarımızın yöneticileri, proje danışman öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tebrik ediyor başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KAZIM YÖRÜKÇE