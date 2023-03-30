Aydın’a 20 yılda 40 milyarlık yatırım

Tarım, turizm ve sanayi kenti Aydın'a AK Parti iktidarında çok önemli yatırımlar kazandırıldı. Tarım, turizm, sanayinin yanı sıra eğitim, sağlık, ulaştırma, sporla birlikte hemen hemen her alanda Aydınlıların ihtiyaç duyduğu hizmetlere imza atıldı, atılmaya devam ediliyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Aydın üretimin, yatırımın, istihdamın merkezi haline dönüştüğünü dile getiren AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, son 20 yılda toplam 40 milyar TL yatırım harcaması ile kente asırlık hizmetler kazandırıldığını ifade etti. Aydın'a yapılan yatırımlarda sağlık sektörü ilk sıralarda yer alırken kente 4'ü hastane, toplamda 59 sağlık tesisi yapıldı. Tamamlandığında bin 400 yataklı bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayacak ve günde 20 bin vatandaşımıza şifa olacak Aydın Şehir Hastane'sinin inşaatı ile birlikte 9 yeni sağlık tesisinin inşası devam ediyor. Milletvekili Savaş, Aydın Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 80 seviyesine ulaştığını belirterek, "İnşallah yıl sonuna doğru bu önemli eseri şehrimizin hizmetine açmayı hedefliyoruz" dedi.AK Parti döneminde ulaştırmada, Aydın'ın bölünmüş yol mesafesi 114 kilometreden 381 kilometreye çıkarıldı. 163 kilometrelik Aydın-Denizli otoyolunun, bağlantı yollarıyla birlikte yıl sonuna doğru kullanıma açmayı planlandığını dile getiren Savaş, "İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın-Çevre Yolu'nu tamamlayarak trafiğe açtık. Didim Yat Limanı'nı tamamladık. 163 kilometrelik Aydın- Denizli otoyolunun, bağlantı yollarıyla birlikte yıl sonuna doğru kullanıma açmayı planlıyoruz. Bu yol sayesinde İstanbul'dan Aydın'ımıza, oradan da Denizli'ye kesintisiz transit otoyol bağlantısı sağlanmış olacak ve Aydın'ımızın sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilecek. Bölgemiz ve illerimiz için öne çıkan ekonomik değerler otoyolumuzla gelişecek, bölgemizin turizm alanları genişleyecek, sanayi yatırımları artacak, istihdam artacak, turizm kapasitesi daha da güçlenecektir" diye konuştu.Savaş, "Aydın'ımıza 14 baraj, 12 gölet, beş hidroelektrik santrali, yedi arazi toplulaştırma, 38 sulama tesisi ve 16 yeraltı depolama tesisi inşa ettik, dört baraj daha inşa ediyoruz. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 548 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden sulama tesisleri ile 297 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız" diyerek tarımda kentin çağ atladığını ifade etti. Savaş, sanayi ve teknolojide ise bir teknopark, 9 araştırma-geliştirme merkezi ve 3 tasarım merkezi kurulduğunu, sporda ise 41 spor tesisinin hizmete sunulduğunu dile getirdi.TOKİ eliyle bin 668 konutun altyapısı ve üstyapısıyla beraber tamamlanarak vatandaşlara teslim edildiğini bin 71 konutun inşasına da devam ettiğini kaydeden Savaş, "Şimdi de "İlk Evim" projesinde Aydın'da 3 bin 327 konut daha inşa edecek, 'İlk Arsam projesinde 7 bin alt yapılı arsa vereceğiz. Aydın'ımızda 4 millet bahçesi projemizden ikisini tamamladık. Diğerleriyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizin 2022 yılında yapmış olduğu 254,2 milyar dolar ihracatımıza Aydın olarak ciddi katkı sağladık. 2023 hedefimiz ise iki milyar dolar ihracat ve Aydın'ımızı ülkemizin en çok ihracat yapan 15 şehir arasında görmek; ardından ilk 10'a girerek ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletimizin desteğiyle, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir döneme başlıyoruz. 2023 yılında da yatırımlarımız aralıksız devam edecektir. Gecesini gündüzüne katarak ömrünü milletine adamış bir liderle yol yürüyoruz. İnşallah Aydın'ımız ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.