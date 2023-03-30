Okt Trailer, artan büyüme hacmi ile 78 ülkede

Sektörde fark yaratan çalışmaları ile 78 ülkeye ulaşarak ihracattaki başarısını zirveye taşıyan OKT Trailer; 2023 yılında marka hedeflerine yönelik yeni projeleri ile gündeme gelecek. 2022 yılında Dünyadaki pazar payını genişleterek kapasite artışını hızla sürdüren OKT Trailer, lojistik sektöründe artan hareketliliğe ve özel ürünleri ile gelen taleplere cevap verme noktasındaki başarısı ile satış rakamlarında adet bazında %14'lük büyüme ile başarısını sürdürdü.

78 ÜLKEYE ULAŞTI

Satış adetlerine bakıldığında 2022 yılı 12 aylık dönemde 2021 yılına göre toplam treyler üretim adet bazında %14 oranında artış gerçekleştiren OKT Trailer; özellikle global pazarda büyüme hedeflerinde emin adımlarla ilerledi. Pek çok ülkede bulunan distribütörleri, yeni iş birliktelikleri ve geniş filolara sunduğu özel çözümleri ile Afrika ve Ortadoğu'daki yapılanma sürecinin ardından Avrupa'da satış ağını genişletip yapılanmasını tamamlayan, treyler sektöründeki deneyim ve uzmanlığı ile tercih edilen OKT Trailer uluslararası yayılım stratejisi kapsamında 2022 yılı itibarıyla 78 pazara ulaştı. 2023 yılı için Kuzey Avrupa'da yol alarak Avrupa'nın tüm ülkelerinde kullanıcı beklentilerine cevap veren OKT Trailer, ürünleri ile geniş filoların çözüm ortağı olmayı hedefliyor. Treyler sektöründe farklı bakış açıları kazandırarak Ar-Ge Merkezinde yürütülen proje çalışmaları ile Dünya'da yaşanan gelişmelerin sektöre uyarlandığı, inovatif çalışmaların çıktı olarak kazandırıldığı bir dönem içerisindeyiz diyerek treyler sektörüne her daim geniş açı ile baktıklarını ve geleceğin temsilcisi olmak istediklerini belirten Hakan Maraş; "2022 yılı; artan talepler doğrultusunda hızlı cevap verebilirliğimiz, profesyonel bakış açımız ve çözüm odaklı üretim kabiliyetimiz ile ön plana çıktığımız bir dönem oldu. Rekabetin daha fazla arttığı sektörümüzde her daim yeniliğe ayak uyduran, henüz ihtiyaç değilken oluşabilecek talepleri ön gören, hızlı ve profesyonel ekibimiz ile sektörümüze farklı bakış açıları getirerek ülkemizi dünyada temsil etme yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2022 yılında yaşadığımız hareketlilik ve markamızın büyüme hedefi doğrultusunda altyapı ve ekipmanlarımızda güçlendirme, insan kaynağı olarak ekibimizi genişletme yolunda çalışmalarımız devam etti.

OKT Akademi kapsamında üretim sahasında çalışan uzman ekibimiz ve yine Mühendis Formasyon Eğitimlerimiz ile alanında profesyonel mühendis kadromuzu genişleterek geçen yıla oranla çalışan sayımızda %35 artış sağladık. Artan talepler doğrultusunda 2023 yılında da çalışan sayımızda artışımız devam edecek olup, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda dördüncü fabrika yatırımımız için fizibilite çalışmalarımızı da başlattık" şeklinde konuştu.

ÇEVREYE DUYARLI

Hakan Maraş; "Yeni nesil tanker projemizde yakıt tüketimini düşüren aerodinamik yapıda gövde tasarımı ve sürtünme katsayısını azaltarak çevreye duyarlı, CO2 salınımının azaltılmasını destekleyen tasarım detaylarını geçtiğimiz Eylül ayında Hannover'daki Uluslararası Ticari Araç Fuarı'nda (IAA Transportation) lanse ettik. Fuarda çeşitli ülkelerden ziyarete gelen pek çok müşterinin ilgisini çeken konsept tasarım Aerodinamik Gıda Tankeri aracımızın üretimi için çalışmalarımız başladı" diye konuştu.

RAMAZAN AYDEMİR