Otomobil çarpan küçük kız yaşam savaşı veriyor

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 11 yaşındaki kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. Olay, İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki C.N.B. cadde üzerindeki bir alışveriş merkezinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Yenikent yönüne giren M.G. yönetimindeki hafif ticari araç kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, cadde kenarında park halindeki hafif ticari aracın altına savruldu. Hastaneye kaldırılan C.N.B.'nin durumun ciddi olduğu öğrenildi.



KAZIM YÖRÜKCE

DİĞER