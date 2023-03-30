Sektörün yükselen yıldızı: Öz Efeler Elektrik

Aydın Efeler'de 2016 yılında kurulan ve kısa süre önce de AydınÇine Karayolu üzerindeki 2 katlı modern hizmet binasına taşınan Öz Efeler Elektrik, elektrik sektörünün lider firmalarından biri oldu. Ürün yelpazesini, ulusal ve uluslararası markaların birbirinden kaliteli elektrik malzemeleri ile sürekli güçlendirmesi ve sunduğu kusursuz işçilik hizmeti ile sektöründe, fark oluşturan Öz Efeler Elektrik, kısa sürede müşterilerinin güvenini kazandı. Tecrübeli ekibi ile güneş enerji paneli kurulumu yapmasının yanı sıra avize ve inşaat sektörünün tüm elektrik malzemesi ihtiyacını karşılamaya devam eden Öz Efeler Elektrik; Hidayet Akalın, Mustafa Ziya ve İbrahim Çıbık ortaklığında hizmet veriyor.

"REFERANSIMIZ MÜŞTERİLERİMİZ"

Ortaklardan Hidayet Akalın, "Ben ve ortaklarım yaklaşık 25 yıldır bu sektördeyiz. Firma olarak alçak gerilim, orta gerilim, ev tesisatı ve otomasyon malzeme satışı ile A.G, O.G proje ve trafo tesisi, kompansazyon tesisi, kompansazyon tadilat paratoner tesisi, topraklama ölçümü, güneş enerjisi santral kurulum işleri, tadilat ve tesis işleri alanlarında hizmet veriyoruz. Elektrik, tamir ve tadilatına yönelik bütün malzemeler elimizde var diyebiliriz. Müşterilerimiz elektrik ile ilgili A'dan Z'ye kadar bütün ihtiyaçlarını iş yerimizden karşılayabilirler. Biz, sadece ürün temin etmiyor, işçilik hizmeti de sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Müşterilerinden bugüne kadar hiç olumsuz geri dönüş almadıklarının altını çizen Akalın, en büyük referanslarının ise yine müşterileri olduğunu dile getirdi.

TÜRKIYE'DE BIR ILK 3.5 MEGAVATLIK GES

YENİLENEBİLİR enerji sektöründe yatırım yapmak isteyen firma, şahıs ve fabrikaların Güneş Enerji Santrali (GES) projelerinde yer alan Öz Efeler Elektrik, son olarak Çine'de Karanfiller GES projesinin yapımını tamamladı. Öz Efeler Elektrik, 23 bin metrekare arazi üzerinde, 3.5 megavat gücünde GES kurarak, Türkiye'de bir ilke imza attı.

RAMAZAN AYDEMIR