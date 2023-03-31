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Haberler Aydın Aydın Didim'de canlı balıklar suya bırakıldı

Aydın Didim'de canlı balıklar suya bırakıldı

Aydın Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri kontrolleri aralıksız devam ediyor. Kaçak yakalanan canlı balıklar nehre geri bırakıldı.

İHA

31.03.2023, 17:51

Aydın Didim’de canlı balıklar suya bırakıldı
Aydın'ın Didim ilçesindeki iç sular üzerinde bulunan sahibi belirsiz gergi ağları imha edildi, canlı balıklar nehre geri bırakıldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su ürünleri kontrollerine aralıksız devam ediyor. Balık avı sezonu ile birlikte hareketlilik devam ederken, su ürünleri kontrol görevlileri de saha denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ilçe genelindeki iç sularda kontrollerini gerçekleştiren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından nehirlerdeki sahibi belirsiz gergi ağları kaldırarak imha etti. Uzun uğraşların ardından canlı olarak yakalanan balıklar da nehre geri salındı.



Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Didim İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibimizce iç sularda gerçekleştirdiğimiz denetimde tespit edilen sahipsiz gergi ağları toplanmış olup, balıklar canlı olarak suya iade edilmiştir. Denetimlerimiz hız kesmeden devam edecektir" ifadeleri yer aldı.
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