Şampiyon hemşire

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan 34 yıllık hemşire Naime Görener, hem şifa dağıtıyor hem de ringlerde mücadele ediyor. İki çocuk annesi Görener, dövüş sporlarında rakiplerini adeta ezip geçiyor.

3 KEZ ZİRVEYE ÇIKTI

İki çocuk annesi olan 53 yaşındaki Görener, sporculuk yaşantısında birçok başarıya imza attı. Görener, katıldığı şampiyonalarda Tai Chi Tui Shou, Juijitsu ve Nanbudo Karete branşlarında üç kez Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.



Elde ettiği şampiyonluklarla kentte sağlık camiasının gururu olan Naime Görener, "Kadın isterse her şeyi başarır" dedi.