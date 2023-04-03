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Haberler Aydın Seyir halindeki araca silahlı saldırı

Seyir halindeki araca silahlı saldırı

3.4.2023

Gazete

Seyir halindeki araca silahlı saldırı
Aydın Çine'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu sürücü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hamitabat Mahallesi'nde ilerleyen K.C.T. yönetimindeki 09 LT 578 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Seken kurşunların eline isabet etmesi sonucu yaralanan sürücü, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

MURAT ŞENBAKLAVACI
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