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Haberler Aydın Tedavisi için yardım isteyen anne öldü

Tedavisi için yardım isteyen anne öldü

3.4.2023

Gazete

Tedavisi için yardım isteyen anne öldü
Aydın Karacasu'da kansere yakalandıktan sonra, 'Yetim kalan çocuklarım için yaşamak zorundayım' diyen iki çocuk annesi Günaydın Ararbay, yaşama tutunamadı. 7 yaşındaki Arıl ve 9 yaşındaki Armin babalarından sonra annelerini de kaybetti. Genç kadın çocuklarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Geçtiğimiz yıl kimya mühendisi olan eşi Aydın Ararbay'ı akciğer kanserinden toprağa veren Günaydın Ararbay, kendisine yeni bir hayat kurmak için Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden Aydın'a taşınmıştı. Genç kadın bir şirkette iş bulup çalışmayı düşlerken, rahim kanserine yakalandığını öğrenmişti.



İHSAN KARATAŞ
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