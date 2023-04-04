Ayaklarımı yıkıyor diye evinin tapusunu verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 62 yaşındaki Mustafa Emektar, kendisine ait bir milyon değerindeki evin tapusunu sevgilisi Filiz Aydın'ın üzerine yaptırdı. İşte ne olduysa tapunun devrinden sonra oldu. Ayaklarını bile yıkıyor diye evin tapusunu verdiği Filiz Aydın, bir sabah ortadan kaybolup kayıplara karıştı. Evini kaptıran Mustafa Emektar, dolandırıldığını söyleyerek evinin geri verilmesini istedi. Sevgilisi Filiz ile 3 yıl önce tanıştığını ve kendisine büyük bir aşkla bağlandığını belirten Mustafa Emektar, "Filiz'in kardeşi benim kiracımdı. O dönem eşimle sıkıntılarım vardı. Benden hoşlandığını söyleyince ilişkimiz başladı. Benden ilişkimize güvence olarak evimi istedi. Ayaklarımı yıkamak istiyordu. O kadar çok benimle ilgileniyordu ki. Hayatımda görmediğim ilgi alakalı gördüm, mutlu oldum zannetmişim. Ama tapuyu aldıktan 15 gün sonra ortadan kaybolması gösteriyor ki benimle oyun oynamış" dedi. Emektar, sevgilisine ortaya çıkarak evinin tapusunu geri vermesi çağrısında bulundu.



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