  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da baraj inşaatından kum satan şahsa suçüstü!

Aydın'da baraj inşaatından kum satan şahsa suçüstü!

Aydın'ın Söke ilçesinde, kamu kurumuna ait baraj inşaatı şantiyesinden kum satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı. 5 bin 015 TL idari para cezasına çarptırılan şahıs, ardında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İHA

04.04.2023, 09:54

Aydın’da baraj inşaatından kum satan şahsa suçüstü!

Aydın'ın Söke ilçesinde devam eden baraj inşaatındaki kumu kamyonla başka bir şahsa satmaya çalışan kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağarası Mahallesi'nde devriye esnasında bir kamu kurumuna ait baraj inşaatı şantiyesi içerisinde bulunan kumu hafriyat kamyonu ile para karşılığı bir şahsa satmaya çalışan kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs hakkında Jandarma Trafik Timi tarafından 5 bin 015 TL idari para cezası uygulanarak olayda kullanılan hafriyat kamyonu ve iş makinesi yediemine teslim edildi. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA