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Haberler Aydın Başkan Özcan'dan 178'nci yıldönümü mesajı

Başkan Özcan'dan 178'nci yıldönümü mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 4-10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın 178’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İHA

06.04.2023, 17:33

Başkan Özcan’dan 178’nci yıldönümü mesajı
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan 4-10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' diyerek polisimizin büyük bir öneme haiz olduğunu vurgulamıştır. Aziz Türk milleti emniyet teşkilatına her zaman güvenmiş, yanında olmuştur. Emniyet teşkilatımız içinden geçtiğimiz tüm zorlu süreçlerde canla başla görevini ifa etmiş, gerektiğinde canını ortaya koymaktan çekinmemiştir. Ülkemizde huzur ve güvenliği sağlamak için gece gündüz demeden fedakarca çalışan, her türlü zorluğa göğüs geren tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünü kutluyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"
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