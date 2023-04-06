Hırsızlar kraliçesi yakalandı

Aydın'ın Efeler İlçesinde bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı suçundan kesinleşmiş 73 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Fehime Edirneli (41) polisin dikkati sayesinde yakalandı. Olay Mesudiye Mahallesinde meydana geldi. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye sırasında bir kadının hareketlerinden şüphelenerek durdurdu.



73 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Kimlik kontrolü yapılan kadının Aydın Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan toplam 73 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan Fehime Edirneli olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Fehime Edirneli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



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