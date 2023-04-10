CHP Aydın’da liste krizi

CHP 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi. Yüksek seçim kuruluna verilen milletvekili aday listesi kriz çıkardı. Eski Bakan Yüksel Yalova listeye giremezken, Bülent Tezcan'ın birinci sırada gösterilmesine bazı partililer öfkelendi Bazı partililer yine sosyal medya üzerinden "Bülent Tezcan ile hesaplaşma günüdür" diyerek, genç siyasetçilere destek çağrısında bulunarak tepkilerini dile getirdiler. Maaşı hala hacizli olan Hüseyin Yıldız da eleştirilerden nasibini aldı.





26 ADAY ADAYI VARDI

Cumhuriyet Halk Partisi, MYK ve Parti Meclisi, defalarca ertelenmesinin ardından dün sabah saatlerinde kritik toplantıyı gerçekleştirdi. Toplantıda il il aday listeleri oylanırken, Aydın için yapılan oylamada 'kontenjan' uygulanıp uygulanmayacağı tartışma konusu oldu. Ardından CHP'den Aydın Milletvekiliği için 26 aday adayının oylanmasına geçildi. Yapılan görüş ve oylama sonucunda 8 kişiden oluşan liste belirlendi. Listede şu isimler yer aldı. Parti Meclisi sunulan Aydın listesinde birinci sırada Bülent Tezcan, ikinci sırada Hüseyin Yıldız, üçüncü sırada Süleyman Bülbül, dördüncü sırada Evrim Karakoz, beşinci sırada Nilüfer Ünüvar, altıncı sırada Gamze Yolcu Metin, yedinci sırada Ziya Yılmaz ve sekizinci sırada Nebahat Öskay Ürün oldu.





YİNE AYNI İSİMLER

CHP'de Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmeden önce aday listesinin sosyal medyaya sızmasının ardından adeta kıyamet koptu. Uzun süren tartışmalar sonrası Aydın'da aynı isimlerin ilk üçüncü sırada yer alması parti tabanında tepkiyle karşılandı. Özellikle birinci sırada yer alan Bülent Tezcan ve milletvekili maaşında borcundan dolayı haciz bulunan ikici sıradaki Hüseyn Yıldız'a oldu. Bir partili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bülent Tezcan'a tepkisini şöyle dile getirdi. "Yıllardır biatsız bir şekilde siyasetin içindesin. CHP'nin Genç kuşak, kadın adayları, sizde benim gibi olun, bu şahsı Aydın sınırlarının dışında siyaset yapmak için elimizin tersi ile bitmez bunun için mücadele etmezseniz, işte böyle askıda ekmek durumuna düşersiniz! Bir daha ki döneme akıllı olun, gelin şimdiden birlikte bu tabloyu yıkalım. Kimse elimizden siyaset yapma özgürlüğünü alamayacak, kimse bu şehrin siyasi anahtarını babasının tapusu olarak göremeyecek" sözleriyle tepkisini dile getirdi.





HACİZLİ VEKİL TEPKİSİ

2015 yılında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın milletvekilliği öncesinde müdürlük yaptığı iki şirkete ait 340 bin liralık borc ödenmemişti. Bunu üzerine SGK tarafından maaşına haciz konulması için TBMM'ye yazı gönderilmiş ve Yıldız'ın maaşına haciz konulmuştu. Yaşanan bu olaylar sonrasında Yıldız'ın tekrar listede yer alması da tepkilere neden oldu. Yıldız içinde sosyal medyada "Milletvekili maaşı bile hacizli olan, Aydınlıların adını bilmediği, yolda görse tabımayacağı Hüseyin Yıldız, yeniden milletvekili adayı oldu. Hem de 2. sıradan. CHP vizyonu, CHP liyakat anlayışı bu mu?" Anavatan Partisi'nden üç dönem milletvekilliği, TBMM Başkanvekilliği ve 57'nci Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. Yüksel Yalova, CHP'den Aydın milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunanlar arasındaydı. Yalova açıklanan listede yer bulamadı.

İHSAN KARATAŞ