Mutluluktan öldü

Aydınlı 64 yaşındaki Nilgün Özkan, Çin'in Şanghay şehrinde yaşayan gurbetçi oğlu Çağatay Özkan'a ve bir buçuk yıl önce dünyaya gelen torunu Dong Yi'ye kavuşmanın heyecanına yenik düştü. Evladı ve torunu ile hasret gideren Özkan, yol yorgunluğunu atmak için uykuya daldı ve bir daha uyanmadı. Hayat dolu biri olan Özkan'ın uykusunda kalp krizi geçirerek öldüğü belirlendi.Aydın İncirliova'da yaşayan bir çocuk annesi Nilgün Özkan'ın oğlu Çağatay Özkan 4 yıl önce Çin'in Şanghay kentine gitti. Burada futbol antrenörlüğü yapmaya başlayan Özkan, Fan Chao ile tanışarak evlendi. Çiftin evliliklerinden bir sene sonra Dong Yi adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Anne Nilgün Özkan pandemi nedeniyle çok istemesine rağmen torununun doğumunda yanında olamadı. Torununu bir buçuk yaşına gelene kadar kamera karşısında gören Özkan, Çin'e gitme kararı verdi.Evlat ve torun hasretiyle yanan anne Özkan, Çine gidebilmek için önce İzmir'den İstanbul'a uçtu. Buradan Çin'e 14 saat süren yolculuğa başlayan Özkan, Şanghay havalimanına indi. Anne ve babasının Dong Yi ismini koyduğu, kendisinin ise Doğu ismini verdiği torunu ve oğlu Çağatay'ı karşısında gören anne, havalimanında gözyaşlarına boğuldu. Bugüne kadar ilk kez gördüğü torunu ve evladı ile kucaklaşan Özkan, onlara Türkiye'den getirdiği hediyeleri verdi. Bir süre hasret giderdikten sonra yol yorgunluğunu atmak için Özkan kendisine ayrılan odasına geçti.Çin'e gelebilmek için 24 saatini yollarda geçiren ve heyecanından dolayı hiç uyumayan Özkan, derin bir uykuya daldı. Sabah kahvaltısı için odasına giren oğlu, annesinin cansız bedeni ile karşılaştı. Annesinin öldüğünü anlayan talihsiz adam sinir krizi geçirdi. Nilgün Özkan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için işlemler başlatıldı.