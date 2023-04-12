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Haberler Aydın Aydın'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Aydın'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Fatih Kapalı Pazar Yeri'nde kavga olduğu ihbarına giden polisler, kendilerine hazırlanan sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı. Polis Haftası nedeniyle pasta ve konfetilerle karşılanan ekipler kutlama için teşekkür etti.

İHA

12.04.2023, 09:17

Aydın’da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi üyeleri Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla organizasyon düzenledi. TRAC Aydın üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Fatih Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede kapalı pazar yerine gelen ekipler TRAC Aydın Şubesi üyeleri tarafından konfeti ve pasta ile karşılandı. Polis ekipleri kısa süreli şaşkınlık yaşarken, kendilerine hazırlanan sürpriz kutlama için teşekkür etti.



TRAC Aydın Şubesi Sekreteri Anıl Özer, "Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çerçevesinde bizler de emniyet mensuplarımızın bu özel gününü kutlamak istedik. Amirlerinin de bilgisi dahilinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız bir ihbar yaptık. Kısa sürede polis ekiplerimiz belirtilen olay yerine intikal ettiler. Bizler de onları hazırladığımız sürpriz ve ikramlarımız ile karşılayarak Polis Haftalarını kutladık. Bu vesile toplumun can ve mal güvenliği adına çalışan tüm polislerimizin haftasını tebrik ediyoruz. Görevi başında canını ortaya koyarak şehit düşen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazi olarak hayatına devam eden emniyet mensuplarını da şükran ve minnetle anıyoruz" diye konuştu

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