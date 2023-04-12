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Haberler Aydın Eşiyle ayrılığını ispatladı yetim aylığını geri aldı

Eşiyle ayrılığını ispatladı yetim aylığını geri aldı

12.4.2023

Gazete

Eşiyle ayrılığını ispatladı yetim aylığını geri aldı
Aydın 2. İş Mahkemesi, boşandığı eşiyle yaşamadığını kanıtlayan kadının eski eşiyle yaşadığı gerekçesiyle yetim aylığının Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) kesilmesi yönündeki kararı iptal edip kadına yeniden yetim aylığı bağlanmasına karar verdi. İzmir'de oturan davacı M.A'nın avukatı Ersan Karatekin, "Tek gelir kaynağı bu yetim aylığı olan ve haksız yere gerçek olmayan bir gerekçeyle iptal edilen hatta yapılan ödemeler kendisinden borç olarak tahsil edilen müvekkil, dava lehine sonuçlanınca çok sevindi" dedi.
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