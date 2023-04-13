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Haberler Aydın Kuşadası'nda korkunç olay! Kıyıya baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi vurdu

Kuşadası'nda korkunç olay! Kıyıya baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi vurdu

Korkunç olay Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oldu. Dipburun Koyu'nda kıyıda kol, bacak ve başları olmayan 2 erkek cesedi vurdu. Cesetlerin Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

İHA

13.04.2023, 09:23

Aydın Kuşadası'nda sivil girişinin yasak olduğu Dipburun Koyu'nda saat 17.00 sıralarında devriyeye çıkan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kıyıda 2 ceset olduğunu gördü.

Kuşadası’nda korkunç olay! Kıyıya baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi vurdu

Sağlık ekipleriyle birlikte yapılan incelemede cesetlerin baş, kol ve bacaklarının olmadığı belirlendi.

Kuşadası’nda korkunç olay! Kıyıya baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi vurdu

Jandarma ekipleri kıyıda, Sahil Güvenlik ekipleri ise bir süre denizde kayıp baş, kol ve bacakları aradı.

Kuşadası’nda korkunç olay! Kıyıya baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi vurdu

Cansız bedenler daha sonra otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kuşadası’nda korkunç olay! Kıyıya baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi vurdu

Cesetlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışırken botlarının batması sonucu boğularak ölen kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendiriliyor.

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