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Haberler Aydın Aydın'da 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'da 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın Nazilli ilçesinde polis ekipleri hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan bir şahısın saklandığı adresinin öğrenilmesi üzerine harekete geçti. Şahıs düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.

İHA

20.04.2023, 17:42

Aydın’da 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan H.Ç.'nin Yeni Mahalle'deki bir adreste saklandığı istihbaratını alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Şahsın saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler; yağma ve cezaevi firarı suçlarından hapis cezası bulunan H.Ç.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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