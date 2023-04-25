“Menderes’in kemikleri sızlamasın”

AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Mustafa Abak, Çine'de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Aydın'da birinci parti çıkmasının neden önemli olduğunu dile getiren Abak, "HDP'nin Aydın'da birinci sıra adayı Ebru Günay. Kendisi PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatı. Allah korusun, HDP buradan bir vekil adayı çıkarması demek merhum Adnan Menderes'in kemiklerinin sızlaması demektir. Bunun önüne geçecek yegane unsur da AK Parti'nin Aydın'da birinci parti çıkması ve zaferle ayrılmasıdır" diye konuştu.

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