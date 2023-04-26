Aydın’a 620 milyon lira yatırım yapıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilde bu yıl içinde kamu yatırımlarına 620 milyon 220 bin lira harcandığını söyledi. Aydın İl Koordinasyon Kurulunun 2023 yılı 2. Dönem Toplantısı Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. İlde 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımların ele alındığı toplantıda Vali Aksoy, kamu yatırımları hakkında kurul üyelerine bilgi verdi. Aydın genelinde bu yıl içinde uygulanması planlanan 366 projeden 13 adedinin tamamlandığını ifade eden Vali Hüseyin Aksoy, 189 adedinin devam ettiğini, 26 adedinin ihale aşamasında olduğunu, 138 adedine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığını belirtti. Vali Aksoy, "İlimiz için 2023 yılı ödeneği 3 milyar 371 milyon 570 bin TL'dir. Yatırımlarım programı hedeflerimize yıl sonunda ulaşacağız" dedi.



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