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Aydın'da ava giden adam arkadaşı tarafından vuruldu

Aydın'ın Germencik'te 39 yaşındaki Yılmaz Bora, birlikte ava gittiği arkadaşı tarafından kazara tüfekle vuruldu. Meydana gelen korkunç olay sonucu talihsiz adam yaşamını yitirdi.

İHA

26.04.2023, 10:41

Aydın’da ava giden adam arkadaşı tarafından vuruldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde Dereköy Mahallesi Kocaalan mevkiinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Yılmaz Bora (39), arkadaşları E.S. (44), A.S. (60) ve S.A. (35) ile ava gitti. Av esnasında arazide, iddiaya göre E.S, Bora'yı kazara tüfekle göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Y.B'nin cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler E.S'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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