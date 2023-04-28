Kriz çıkaran pankart kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde AK Parti İl Başkanlığı'nın bulunduğu binanın yan cephesine asılan ve krize neden olan CHP pankartı, İl Seçim Kurulu kararı ile kaldırıldı. Seçime sayılı günler kala Aydın'da yaşanan pankart krizi nedeniyle siyasi tansiyon yükseldi.

Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan ve aralarında AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın da yer aldığı binanın yan cephesine CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından gece saatlerinde asılan pankart krize neden oldu. AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından binanın yan cephesine asılan pankart, vinç yardımıyla indirilmek istenince CHP'liler duruma karşı çıktı.

Bölgeye gelen CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in, konu ile ilgili sözleşmelerinin olduğunu ve afişin kaldırılamayacağını söylemesi üzerine iki taraf da konuyu İl Seçim Kurulu'na taşıdı. İl Seçim Kurulu tarafınca iki parti üyelerinin de ifadelerinin dinlenmesinin ardından, kuruldan pankartın aykırı ve usulsüz olarak asıldığı gerekçesiyle kaldırılması kararı verildi.

İKİ PARTİNİN ÜYELERİ MEYDANDA TOPLANDI

KARARIN açıklanmasının ardından her iki partinin üyeleri de Atatürk Kent Meydanı'nda toplanmaya başladı. Pankart vinçle asıldığı yerden indirildi. İndirilen pankart, CHP üyeleri tarafından teslim alınmasının ardından her iki parti üyeleri de sorunsuz bir şekilde dağıldı.

KAZIM YÖRÜKCE