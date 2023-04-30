Didim Belediyesi’nde rüşvet skandalı

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Didim Belediyesi'nde bu kez rüşvet skandalı patlak verdi. Geçtiğimiz yıl uğradığı silahlı saldırıda ayaklarından yaralanan ve aracına boya sökücü ile zarar verilen zabıta müdürü Murat Hacıfettehoğlu'nun 150 bin lira rüşvet aldığı ortaya çıktı. Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, geçtiğimiz yıl 1 Ağustos'ta silahlı saldırıya uğramış ve bacaklarından yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Sürekli olaylarla gündeme gelen Murat Hacıfettahoğlu'nun otomobiline de 21 Aralık 2022 tarihinde gece saat 00.30 sıralarında, boya sökücü dökülerek zarar verilmişti. Bu olayı soruşturan polis, Mehmet İnan'ı gözaltına aldı. İşte rüşvet skandalı da bu noktada ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı Selahattin Baysal tarafından ifadesi alınan zanlı Mehmet İnan, Zabıta Müdürü Murat Hacıfettehoğlu'na şok bir suçlamada bulundu. İnan, Hacıfettahoğlu'nun aracına verdiği 150 bin liralık rüşvet karşılığında istediği Pazar yerini alamaması nedeniyle boya sökücü döktüğünü söyledi. Rüşvet verdiği sırada zabıta müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun da orada bulunduğunu ifade eden İnan, "Olaydan 7-8 ay önce Didim'de Tolga adında birinin aracılığı ile Murat Hacıfettahoğlu ile görüştüm. Pazarcılık yaptığım için, Didim'de pazar yeri almak istemem sebebiyle görüştüğüm anda Hacıfettahoğlu ile aracı beraberdi. Bu görüşmede 150 bin lira karşılığında anlaştık. İlerleyen bir tarihte garaja yakın bir yerde Tolga isimli şahsa parayı poşet içerisinde teslim ettiğimde Hacıfettahoğlu'da ordaydı" dedi.