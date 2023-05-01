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Haberler Aydın Uzun süre haber alınamadı! Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Uzun süre haber alınamadı! Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde üzücü bir olay gerçekleşti. 85 yaşındaki Mergube Mavi'den uzun süre haber alınamayınca komşular ekiplere ihbarda bulundu. Çilingir yardımıyla girilen evde yaşlı kadın ölü bulundu.

İHA

01.05.2023, 18:13

Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Mergube Mavi'den uzun süre haber alamayan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelerek çilingir yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı kadını evinde ölü buldu.

Uzun süre haber alınamadı! Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay, Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi üzerindeki bir apartmanın birinci katında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Yalnız yaşayan 85 yaşındaki Mergube Mavi'den uzun süre haber alamayan komşuları yaşlı kadının sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Uzun süre haber alınamadı! Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Evin içerisinde hareketsiz yatar şekilde bulunan Mavi'nin sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Uzun süre haber alınamadı! Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Mavi'nin ölüm haberi komşularını yasa boğarken, yaşlı kadının cenazesi gerekli olay yeri çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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