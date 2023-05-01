Uzun süre haber alınamadı! Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Evin içerisinde hareketsiz yatar şekilde bulunan Mavi'nin sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.