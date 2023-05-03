TEKNOFEST’e Aydın damgası

Aydın, TEKNOFEST finallerine 2 Türkiye birinciliği ile damgasını vurdu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin millî teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen tek festival olan TEKNOFEST 2023'te Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü okulları, bu kez iki Türkiye Birinciliği ile festivalin yıldızı oldu. 3 kategoride 3 takım ile 27 Nisan-1 Mayıs arasında İstanbul'da yapılan Türkiye TEKNOFEST 2023 finallerinde Aydın Lisesi; danışman öğretmeni Hakan Ölmez ve öğrenciler Burak Ege Bayram ve Yusuf Sarıçiçek Turizm Teknolojileri kategorisinde "Görünmez Heykeller" isimli proje ile Türkiye birincisi olarak büyük başarı elde etti. Germencik Ortaklar Fen Lisesi ise öğrencileri Ali Efe Sobelı ve Ali Baran Ünsel'e rehberlik yapan öğretmenin İsmail Emre Yelestepe'den oluşturduğu takım AEGIS insanlık yararına VERİTA isimli yazılım projesi ile teknoloji sosyal inovasyon kategorisinde Türkiye birincisi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, başarıları ile Aydın'ı bir kez daha gururlandıran, okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerin başarılarının devamını diledi.



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