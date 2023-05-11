Yaşlı çifti kaza ayırdı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde TIR, kamyonet, tanker ve otomobilin karıştığı kazada kamyonet sürücüsü Adil Boyacıoğlu (70) olay yerinde, eşi Arife Boyacıoğlu (70) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Gencelli Mahallesi yakınlarında önceki gün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Denizli yönünden gelen Aleyna Mengen idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp karşı yönden gelen Rezan Sar yönetimindeki TIR'la çarpıştı.

MAZOTTAN KAYDI

Çarpmanın ardından TIR devrildi. Kazayı gören tankerin sürücüsü Mustafa Bircan yardım için emniyet şeridinde durdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde bulunan Adil Boyacıoğlu idaresindeki kamyonet, yola akan mazot sebebiyle kayarak park halindeki tankere çarptı. Kazada araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Adil Boyacıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Arife Boyacıoğlu ve Aleyna Mengen ise yaralı olarak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arife Boyacıoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE